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تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

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الإثنين، 28-02-2022 04:01 م
أكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية علاء عاقل، استمرار إقامة السائحين الموجودين بالفنادق المصرية، الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في خطاب له اليوم، موجه إلى جميع فنادق مصر، أنه حفاظا على سمعة مصر السياحية، نؤكد ضرورة استمرار إقامة هؤلاء السائحين بالفنادق، ومخاطبة الفنادق لمنظمي الرحلات - Tour Operators، للوصول إلى اتفاق بشأن آلية تغطية نفقات الإقامة الخاصة بهؤلاء السائحين، وذلك في ضوء التعاقد المبرم بين الجانبين.
وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في خطابه: "تهيب غرفة المنشآت الفندقية، بضرورة الالتزام بما جاء بعالِيهِ، مع التأكيد على استمرار عدم دخول السائحين كطرف في أي مفاوضات، أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية، وحسن معاملتهم لحين عودتهم إلى بلادهم".
 

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