مطرب مهرجانات شهير يعلن الاعتزال: نفسي احذف الأغاني وربنا يسامحني





أعلن علي قدورة اعتزاله الغناء، كما أنه يريد أن يحذف هذه الفيديوهات إلا أنه لا يستطيع كما أنه لا يريد أن يتحمل ذنب الأشخاص الذين يستمعوا لهذه الأغاني.

ونشر علي قدورة فيديو له عبر حسابه على تيك توك، قال فيه: أنا اعتزلت الغناء، علشان مش حمل أشيل ذنب الناس اللي بتسمع الأغاني بتاعتي، وبحاول أحذفها من على اليوتيوب ومش عارف.

وأضاف: لما كلوشة مات لا يعلم مصيره خاصًة أنهما قدما أغاني سويًا، كما أن باب التوبة مفتوح، إعمل اللي انت عايزه وصلي صلاتك هتنهيك عن الغلط، والحلال بين والحرام بين، وأنا اكتفيت وشبعت الحمد لله.

ومن ناحية أخرى، فقد أعلن علي قدورة اعتزاله الغناء، من خلال حسابه الخاص على إنستجرام، حيث قال: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، فيه حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا.

وأضاف: ربنا يسامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي، أو أي حاجة صدرت مني دون قصد، يا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك، ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال، وأي فلوس معايا هسيبها لـ أهلي.