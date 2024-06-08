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شيرين رضا تعلن بشكل مفاجئ: "قررت الاعتزال"

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شرين رضا
السبت، 08-06-2024 04:34 م نسمه عبد الوهاب
أعلنت  الفنانة شيرين رضا، منذ قليل، بشكل مفاجئ اتخاذها قرارا بالاعتزال.
وكتبت شيرين، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "كفاية بقى.. قررت الاعتزال".
ولم توضح شيرين رضا بالتدوينة التي كتبتها ما تقصده منها حول اعتزال التمثيل أم اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضرت شيرين رضا، أمس الجمعة، حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.
جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ شيرين رضا التي عرضت لها في عام 2024 أفلام "مقسوم" و "رحلة 404" و "الملكة".

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