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مطالب بطرد ابنتي جورج قرداحي من «MBC» و «الفطيم»

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جورج قرداحي وابنتيه
Native
الأربعاء، 03-11-2021 01:37 م

طالب نشطاء في المملكة العربية السعودية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بطرد ابنتي وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي باتريسيا وباميلا، من مناصبهما في مجموعة “MBC” السعودية ومجموعة "الفطيم" الإماراتية.
ودعا النشطاء لإقالة ابنتي جورج قرداحي من منصبهما، وعلق أحدهم بقوله: "بنات جورج قرداحي واحدة تشتغل في أحد القنوات السعودية، والثانية تشتغل في الإمارات، وأبوهم اللي ما انعرف إلا عن طريق الإعلام السعودي يعتبر السعودية والإمارات دول تعتدي على اليمن ويبرر لميشليا الحوثي ويعتبر ارهابها وعدوانها علينا حق مشروع".
جدير بالذكر أن كل من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، سحبت سفراءها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني، بعد التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي.
 

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