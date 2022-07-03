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إحالة الفنان مصطفى هريدي إلى المحاكمة الجنائية

نهتخنح
مصطفى هريدي
Native
Teads
الأحد، 03-07-2022 03:19 م
قررت نيابة الشيخ زايد، إحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة الجنائية وحددت 18 يوليو الجاري أولى جلسات محاكمةه، لاتهامه بدهس 4 أشخاص في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وفي أثناء عبورهم مطب صناعي فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارةهم وإصابتهم بإصابات متنوعة، وتم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بإصابة 4 شباب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
 

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