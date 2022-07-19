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حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

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الحادث
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الثلاثاء، 19-07-2022 01:10 م

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين في حادث التصادم المروري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، موضحا أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، مؤكدا رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.


وأضاف «عبدالغفار» أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، ويجري متابعتهم على مدار الساعة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.
 

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