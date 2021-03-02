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مصير المشاهد المتبقية لـ مشاري البلام في مسلسل رمضان القادم

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مشاري
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:39 ص

أوضح الفنان والإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي مصير المشاهد المتبقية للراحل الفنان مشاري البلام في مسلسل ”بيت الذل“، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
وقال الطليحي، في تصريحات تلفزيونية :“والله إحنا في ربكة كبيرة ومو عارفين شو هنسوي خاصة أنه الموضوع ده صار معانا قبل كده لما الفنان عبدالله علي توفى وكان عنده مشاهد كثيرة.. والراحل مشاري البلام ما زال عنده مشاهد كتيرة وفي مشاهد تانية مربوطة معي“.
وأضاف:“عادة في مثل هذه الظروف بنخلي الكاتب يتدخل لتعديل الحوارات عشان يعدل النص.. خاصة أن مشاري قام بتصوير كم كبير من المسلسل.. عشان كده ما نقدر نغيره أو نجيب حد تاني يعمل الدور لأنه هيترتب على ذلك تكاليف إضافية إذا جبنا فنان تاني“.
وتوفي الفنان الراحل مشاري البلام قبل عدة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

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