الثلاثاء 30 مارس 2021
توقيت مصر 10:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صلاح : هذا اللاعب مثلي الأعلي وربما أرحل إلى هذا النادي

إبراهيم سعيد:«كل ما انتقد لاعب يجبلي أبوه.. احنا مش في مدرسة»

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

سعر الدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية اليوم

مصر تطالب «رويترز» بتصحيح خبر كاذب عن «السفينة المحررة»

صلاح غاضب بسبب ما حدث معه عقب مباراة جزر القمر

شيكابالا يسبب أزمة.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك

حزن كبير.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان في الشيخة نورية الصباح

وفاة «ماما سارة» جدة باراك أوباما

ADS
 

مصر تطالب «رويترز» بتصحيح خبر كاذب عن «السفينة المحررة»

Capture
السفينة
 
الثلاثاء، 30-03-2021 09:00 ص المصريون

طالبت الهيئة العامة للاستعلامات، وكالة "رويترز"، بتصحيح وتراجع واضح عن الخبر غير الصحيح الذى نشرته بعد ظهر يوم الاثنين، وزعمت فيه نقلاً عن مصادر مجهولة أن السفينة ايفر غيفن قد عادت وانحرفت بفعل الرياح، وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى.
وأضافت الهيئة في بيانها: "جاء هذا الخبر المغلوط فى الوقت الذى كانت فيه الجهود المصرية فى ذروة التتويج بالنجاح فى التعويم الكامل للسفينة".
ومن جانبه قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، إن “الهيئة قد تواصلت فورا وطويلا مع مسئولي وكالة “رويترز” بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهني الفادح”.
ولفت إلى أنه “جاء في وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذى يجعل لمثل هذا الخير غير الصحيح أضراراً معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة”.
وأضاف رئيس الهيئة: “وكالة “رويترز” قامت بعد تدخل هيئة الاستعلامات بنشر تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، تضمن استعراضاً للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه “بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئياً، عادت لفترة وجيزة لتكون بعرض القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل”.
وأكد رشوان أن “هذا التقرير غير كاف، مشيراً إلى أن هيئة الاستعلامات قد طالبت وكالة رويترز رسميا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالمياً لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفي وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة”.
وتابع رئيس الهيئة أن “سيحق للاستعلامات في ضوء رد الوكالة اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية فيما يخص ضوابط النشر الصحفي وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار”.
 

إقرأ ايضا

مريم-حسين-2

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

إلهام شاهين

إلهام شاهين تهاجم هذا الفنان بعد قوله إن قبلات السينما سيئات جارية: مش بيحترمنا كفنانين

محمد صلاح

بكلمات واضحة وصريحة .. صلاح يحسم الأنباء حول رحيله من ليفربول

أخبار متعلقة

5

شاهد.. ماذا يحدث الآن لتعويم سفينة قناة السويس

unnamed

مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

جنوح سفينة الشحن

إغلاق قناة السويس يزيد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية

125

أسامة ربيع: عودة الملاحة في القناة غدًا حال نجاح الخطة الجديدة

جنوح ناقلة حاويات عملاقة

جنوح ناقلة حاويات عملاقة يعطل حركة المرور بقناة السويس

سفينة

مفاجأة عن سبب تفجير السفينة الإسرائيلية في خليج عمان