مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

فسر الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات
محور قناة السويس والموانئ البحرية، أسباب جنوح السفينة إيفرجرين داخل قناة السويس،
كما كشف عن الموعد المتوقع لانتهاء أزمة السفينة.
ورجح مميش خلال ظهوره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج
“الجمعة في مصر” عبر فضائية “إم بي سي” انتهاء أزمة السفينة الجانحة قبل نهاية الأسبوع
الجاري، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث وارد أن تحدث، حيث يمر عبر قناة السويس 18 ألف سفينة
سنويا.
ولفت إلى أن الرياح الشديدة هي سبب جنوح السفينة في الجانب
الأيمن من قناة السويس. مضيفا أن هذا الحادث لن يؤثر على قناة السويس، التي تشهد مرور
11% من حجم التجارة العالمية في السنة، واصفا قناة السويس بـ “شريان الحياة للتجارة
العالمية”.
وأشار إلي أن هناك سفنا كثيرة جدا تعبر قناة السويس بشكل
يومي، ومن الوارد حدوث ما تم مشاهدته من جنوحسفينة خلال الأيام الماضية. مؤكدا إن
الشركة المالكة للسفينة الجانحة ستدفع كافة الخسائر الناتجة عن الحادث.