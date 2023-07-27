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مصدر بالكهرباء يكشف مفاجأة صادمة عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع التيار

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الكهرباء
الخميس، 27-07-2023 09:41 ص

 

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم تحديد موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية.

 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم تخفيف الأحمال عن القطاع الأكبر وهو القطاع الصناعي والمرافق العامة، والذي يمثل الضغط الأكبر علي الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف المصدر- حسب مصراوي-، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل حاليا على توفير كميات من الوقود اللازمة لتوريد محطات التوليد والإنتاج الخاصة بوزارة الكهرباء.

 

وأشار إلى استمرار شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في أعمال تخفيف الأحمال لحين عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها وانخفاض الضغط علي الشبكة، وبالتالي انخفاض كميات الوقود المستخدمة في انتاج الطاقة.

 

وأكد أن وزارة الكهرباء لديها بنية تحتية قوية، وتسعى لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل إلى تجاوز تلك الأزمة.

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