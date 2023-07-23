الأحد 23 يوليه 2023
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره اليوم في البنوك رسميًا

صلاح محسن لجماهير الأهلي: أوعدكم هتشوفوا صلاح مختلف

خالد الجندي: "كفار قريش كان عندهم أخلاق رائعة" (فيديو)

توجيه مهم.. ازاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية وقت انقطاع التيار

يصور نفسه فيديو أثناء سرقة الفنان محمد عبده والشرطة تطيح به وتكشف جنسيته

متطرفون يحرقون نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

"بيشقط نساء من جروبات الماميز ويروح لهم شققهم".. زوجة تكتشف صدمة والإفتاء ترد

فيديو مؤثر.. أول ظهور للشيف بوراك بعد أزمته مع والده

فعل غريب.. أخصائية سعودية تنصح النساء بما يفعلنه مع خيانة الزوج

تبرعاته لضحايا الزلزال السبب.. تفاصيل أزمة الشيف بوراك مع والده بعد احتياله عليه

توجيه مهم.. ازاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية وقت انقطاع التيار

th
ثلاجة
الأحد، 23-07-2023 01:09 م


 

علق أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أزمة انقطاع التيار وعودته أكثر من مرة، قائلًا: "أمر يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية"، مشددًا على ضرورة إغلاق المفتاح الرئيسي للمنزل بعد انقطاع الكهرباء وفصل الأجهزة من الكهرباء أو الإعتماد على مثبت الكهرباء في حالة انقطاعها لأنه يمتص القدرة الزائدة.

 

وقال "هلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البد" اليوم السبت، إن هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل كبير كما أن هناك ركود كبير في حركة البيع، مشيرًا إلى أن هناك نقص في المعروض شمل كل الأصناف بداية من التكييفات والثلاجات.

 

وأضاف، أن سعر التكييف 1.5 حصان وصل 18 ألف جنيه والأسعار كانت النصف منذ عام وربما 60 % مما عليه الآن، موضحًا أن 90 مستلزمات الإنتاج للأجهزة الكهربائية تأتي من الخارج بالعملة الصعبة وهذا يحمل الصانع والمستهلك أعباء كبيرة.

إقرأ ايضا

2022_4_12_23_6_53_503

خالد الجندي: "كفار قريش كان عندهم أخلاق رائعة" (فيديو)

download

يصور نفسه فيديو أثناء سرقة الفنان محمد عبده والشرطة تطيح به وتكشف جنسيته

472

متطرفون يحرقون نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

أخبار متعلقة

2020_413

الحكومة تعلن موعد انتهاء قطع التيار الكهربائي