الحكومة تعلن موعد انتهاء قطع التيار الكهربائي





متى تنتهي موجة انقطاع الكهرباء؟ يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر، حيث تصدر هذا التساؤل محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة.

ويبحث الكثير من المواطنون عن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر، وموعد عودة انتظام التيار الكهربائي، بعدما شهدت عدة مناطق بمختلف محافظات مصر انقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

ما سبب انقطاع الكهرباء؟

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة وصلت لأعلى رقم في تاريخها فيما يخص الأحمال للكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مردفا: "وصلنا إلى ما يقارب 35 ألف ميجاوات خلال فترة الذروة".

وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن استهلاك الكهرباء كبير للغاية، وما حدث خلال اليومين الماضيين هو تخفيف الأحمال لمواجهة أعباء الموجة الحارة، منوها بأن استخدام الكهرباء خلال الثلاثة أيام الماضية هو الأعلى تاريخيا.

وتابع :«زيادة إنتاج الكهرباء تتطلب زيادة استهلاك الغاز، وهذا يتطلب زيادة الضغط المطلوب، وخلال فترة قصيرة لن يكون هناك انقطاع في الكهرباء بعد وصول ضغط الغاز المناسب للإنتاج، ومصر لديها قدرات عالية من الإنتاج، ولدينا احتياطي 11 ميجاوات».

كما أشار متحدث الكهرباء، إلى أن شبكات نقل الكهرباء والتوزيع قادرة على الصمود أمام هذه الموجة الحارة، وذلك بعد التطوير الذي حدث فيها.

متى ينتهي انقطاع الكهرباء؟

في سياق متصل، تناول اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مناقشة أسباب انقطاع الكهرباء في مصر والتي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلًا إن انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى أننا الآن في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية.

وأكد أن الاستمرار في تخفيف الأحمال مستمر بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يستمر قطع الكهرباء حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 24 يوليو لينتهي في صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر ذاته؛ لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وهو الأمر الذي أكده أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أكد أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي منتصف الأسبوع المقبل.