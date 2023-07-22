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الكهرباء تعلن عن مواعيد انقطاع التيار

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الكهرباء
السبت، 22-07-2023 11:33 م

 

نشرت الشركة القابضة لـ كهرباء مصر منشورا تحدد فيه مواعيد انقطاع الكهرباء، على صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التى تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام .

 

وجاء فى منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في انقطاع  الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة .

كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التي يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم .

 

ونوهت الشركة في منشورها أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءًا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال وعودة الشبكة لطبيعتها .

 

 

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