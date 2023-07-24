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وزير الكهرباء يكشف السبب الحقيقي لانقطاع التيار يوميًا

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وزير الكهرباء
الإثنين، 24-07-2023 07:12 ص

 

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجراءات تخفيف الأحمال مؤقتة، وأن هذه الخطوة الضرورية تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتلبية الاحتياجات الكهربية كافة.

 

وقال الدكتور محمد شاكر إن وزارة الكهرباء تعمل بكل جدية على إدارة هذا الوضع المؤقت بشكل فعال، مشيرًا إلى أنه رغم تخفيف الأحمال مؤقتًا في بعض المناطق، فإن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية، نتيجة لـ الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأكمل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بتحقيق التوازن بين الإنتاج واستهلاك الكهرباء، فإننا نعزز استقرار الأحمال وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك.

 

أولويات وزارة الكهرباء

وشدد وزير الكهرباء أن توفير خدمة لائقة لـ المواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، يستهدف الحفاظ على استدامة توفير الكهرباء يوميًا على المدى الطويل، وذلك في إطار حرص الوزارة على بناء نظام طاقة مستدام يمكن أن يلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

 

كما أكد وزير الكهرباء على أهمية تبني ممارسات موفرة لـ الطاقة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة عند عدم الاستخدام، وتحسين كفاءة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وتجنب استهلاك الكهرباء غير الضروري خلال ساعات الذروة.

 

وتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "نعمل بكل تفانٍ لتحسين هذا الوضع المؤقت وملتزمون بإعادة الكهرباء في أقرب وقت، كما نواصل تقييم استهلاك الكهرباء لضمان عودة سلسة ومستمرة لتزويد المواطنين بالكهرباء بشكل طبيعي".

 

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