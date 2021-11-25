مشيعو جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)
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الخميس، 25-11-202111:32 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر إطلاق النار
على جنازة مواطن من "آل برغل" في بلدة ببنين العكارية شمالي البلاد.
واضطر المشيعون إلى ترك النعش وسط الطريق خوفاً من الرصاص، قبل أن يعاودوا
حمله.
علامات استفهام عدة طرحها اللبنانيون عن الأسباب التي أدت إلى عدم احترام
جنازة ميّت وإطلاق النار عليها.
ونقلت صحيفة العين الإماراتية، عن أحد وجهاء البلدة، قائلاً إن السبب يعود
إلى جريمة ثأرية وقعت في شهر رمضان الماضي، ذهب ضحيتها شابان من عائلة "صوفان
والرفاعي" على يد شخص من "آل برغل"، وهذه الجريمة جاءت رداً عليها.
وحين وقعت الجريمة في شهر أبريل الماضي، سارعت عائلة "برغل" إلى
استنكارها وتوجهت بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا وناشدت الأجهزة الأمنية والقضائية
سرعة تقديم الجناة للمحاكمة.
وألقت قوات الأمن القبض على أشخاص عدة لكن القاتل الرئيسي لا يزال فاراً من
العدالة، ومن هنا تمّ إطلاق النار على "آل برغل" لمنعهم من دفن المتوفى،
ما أدى إلى المشهد غير المألوف الذي أثار ضجة كبيرة في لبنان، وفق المصدر.