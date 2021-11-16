الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
توقيت مصر 11:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يكشف مفاجأة: طريقة بسيطة جدًا لعلاج العقم عند الرجال

سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

أمير قطر يقبل أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

القضاء الكويتي يحسم جدل قضية روان بن حسين.. وتعلق

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية

سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالسعودية

تصريحات حازمة من " قرقاش" عن مواجهة إيران

تصعيد إساءة زكريا بطرس للنائب العام.. هل يطلبه عبر الإنتربول؟

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد الجدل.. كيروش يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد ولاعبين من الزمالك

ADS
 

سفير سعودي: التصعيد الخليجي ضد لبنان يتوقف على هذا الأمر

87654567890-645x370
عسيري
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 09:16 ص

كشف السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض عسيري ، أن 350 ألف لبناني من كُل الطوائف وتٌقدر المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في المملكة 125 مليار دولار ، فهم يعيشون كأنهم في بلدهم لم يتعرضوا للتهديد من قٍبل أحد .
وتابع عواض عسيري ، خلال مداخلة هاتفية بقناة الحرة ، احتمال التصعيد الخليجي يتوقف على سلوك العهد وحزب الله والوزراء والإعلام الناقد والسيطرة على تصدير المخدرات ، ففي الشهر الحالي تم ضبط مليونين و300 حبة مخدرات متجهة إلى المملكة ، يجب أن تتوقف هذه الأمور وإلا ليش نحرص على هذه العلاقة .
وأضاف: “كنت أعوّل على رئيس الجمهورية لينقل لبنان إلى مرحلة أخرى وأنا أرجو ذلك وما زال أمامه سنة من رئاسته” .
شاهد الفيديو هنا:
 

إقرأ ايضا

2952021-1210600486

خبير يكشف مفاجأة: طريقة بسيطة جدًا لعلاج العقم عند الرجال

Capture

أمير قطر يقبل أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

Capture

القضاء الكويتي يحسم جدل قضية روان بن حسين.. وتعلق

أخبار متعلقة

618f5bda4c59b7271115714b

تفاصيل محاولة اغتيال سفير السعودية في لبنان

1037484125_0_173_3024_1874_1200x0_80_0_1_de2bd9e6ba9264bf681136b9d14ce3d7

تطور خطير.. أول دولة خليجية تعلن منع دخول اللبنانيين أراضيها

6188ec434c59b776375dbfd6

بعد لقاء «عون».. أول تعليق لممثل الجامعة العربية عن حل الأزمة مع السعودية

4356-95-645x400

أين تعمل؟.. مفاجأة بشأن ابنة جورج قرداحي

1-1472981

بعد طرد السفير.. بيان سعودي موجه للجالية اللبنانية في المملكة

1-1463028

إقالة جورج قرداحي من الحكومة اللبنانية إرضاءً للسعودية