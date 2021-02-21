مشروب كويتي يُصيب فتاة بالعمى ويوقف قلب أخرى

الأحد، 21-02-2021
05:55 م
المصريون
تلقت مديرية أمن مبارك الكبير بالكويت
، بلاغاً من أحد المستشفيات
الخاصة عن وصول فتاة
ين كويتيتين في حالة حرجة عقب احتسائهما مشروب
ات مسكرة بكمية كبيرة
في أحد الشاليهات.
وقال مصدر أمني، أن الفتاة
ان دخلوا العناية المركزة، وأجريت
عملية إنعاش لإحداهما بعد توقف قلبها كما تم فتح مجرى هواء بالقصبة، أما الفتاة
الآخرى
تعرّضت لعمى موقت جارٍ علاجه لكي لا يكون دائماً، وشبهة غيبوبة.
وعند انتقال رجال المباحث إلى الموقع شاهدوا فتاة
بجوار غرفة
العناية، وبالاستفسار منها عن علاقتها بهما، أفادت بأنها تعرفهما وهي مَنْ أسعفتهما،
وأكدت تناولهما مشروب
ات محلية الصُنع بأحد الشاليهات.
وأشار المصدر، انه بعد التحقيق معها، تم الإفراج عنها وتعيين
حراسة على الفتاة
ين بالعناية المركزة، وسُجلت قضية سُكر بحقهما.
وتتحرى الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن مصدر المشروب
المحلي الصنع الذي تسبّب في نقل فتاة
ين إلى العناية المركزة بعد احتسائه داخل شاليه
لاتخاذ الإجراءات القانونية.