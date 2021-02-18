سرقة أسلحة الحرس الوطني الكويتي وبيعها للمواطنين ومفاجأة بشأن المتهم

الخميس، 18-02-2021
09:14 ص
المصريون
قضت محكمة الجنايات الكويت
ية، بسجن رقيب في الحرس الوطني
لمدة 15 عاما
وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن، بعد
إدانتهما في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.
وقررت المحكمة سجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا،
بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600
دولار)، وذلك بحسب ما ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.
ووقعت الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري
في
الحرس الوطني
بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني
، ليتبين قيام المتهمين بسرقة
ها بقصد
بيعها والاتجار بها.
يذكر أن محكمة الجنايات بدأت أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد
نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا
هذه الأسلحة.