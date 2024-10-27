مشاجرة على ميراث الفنانة شريفة ماهر قبل دفنها







لم تترك الفنانة الراحلة شريفة ماهر إرثًا فنيًا فحسب، بل خلفت وراءها أزمات عائلية ظهرت جلية في تصريح زوجها الحالي، قبل تشييع جنازتها.

أفاد زوجها أن ابنها الأكبر يعتزم اقتحام المنزل وطرده هو وشقيقه الأصغر بعد انتهاء صلاة الجنازة، مشيرًا إلى أن هناك توترًا عائليًا حول تقسيم تركة الفنانة الراحلة، مما دفع ابنها الأكبر لاتخاذ هذا الموقف.

وقال الزوج: "كان من المفترض أن يحترم رحيلها، لكن للأسف، اتخذ ابنها الأكبر قرارًا غريبًا باقتحام المنزل وطردنا بعد الجنازة، وقد حررت محضرًا بهذه التهديدات".

وكانت الفنانة شريفة ماهر قد توفيت مساء السبت عن عمر 92 عاما بعد صراع مع المرض، إثر وعكة صحية ألمّت بها منذ أيام.

وأعلن ابنها حليم خبر وفاةها عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحاجة شريفة ماهر، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وقد سبق أن طلب حليم من متابعيه الدعاء لوالدته، ونشر أغنية بصوته كإهداء لها.

ولدت شريفة ماهر في عام 1932 بحي حلوان في القاهرة، وشاركت خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 45 عملًا، منها فيلم "المصير" مع يوسف شاهين، وفيلم "رابعة العدوية"، و"ارحم دموعي"، إلى جانب عدد من الأفلام السينمائية الأخرى.