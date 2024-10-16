بعد الفيديو الصادم.. محام شهير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منى فاروق: فسق وفجور





تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة منى فاروق، متهمًا إياها بـ"التحريض على نشر الفسق والفجور، وإفساد القيم المجتمعية".

وشمل البلاغ اتهامات بـ"الإضرار بعقول الفتيات"، واصفًا ظهورها على منصات التواصل بأنه "خطير"، حيث يشجع على "الجرأة الفجة"، "انعدام الأخلاق"، و"تعدد العلاقات العاطفية"، ويمثل "خدشًا للحياء العام".

وفي منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، قال المحامي أحمد مهران إن منى فاروق لم تتراجع عن أفعالها السابقة أو تختفِ عن الأنظار، بل استمرت في التحدث عن زواجها العرفي بالمخرج خالد يوسف، على الرغم من إقراره بالأمر.

وطرح المحامي تساؤلات حول حقيقة الزواج العرفي، قائلاً: "هل يمكن لرجل أن يتزوج اثنتين عرفيًا في وقت واحد؟".

واعتبر المحامي استمرار ظهور منى فاروق على مواقع التواصل الاجتماعي إصرارًا على تجاهل فعلتها السابقة، متهمًا إياها بالافتقار للحياء.

ووجه انتقادات شديدة لعودتها إلى التمثيل وإطلالتها المتكررة عبر السوشيال ميديا، حيث يقول إنها تروج للفتيات "الجرأة" بشكل غير لائق، داعيًا نقابة المهن التمثيلية المصرية إلى منعها من الظهور في الأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدًا أنها "ليست قدوة صالحة" للفتيات ولا تصلح كفنانة.

ومؤخرًا، نشرت منى فاروق مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على الهجوم المستمر عليها، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع الانتقادات "ببرود أعصاب"، وقالت إنها "ستكون جريئة وغير مكترثة".

الفيديو أثار جدلاً واسعًا بين مستخدمي السوشيال ميديا، حيث اعتبره البعض محاولة لاستفزاز الجمهور وتذكيرهم بقضيتها السابقة.

يُذكر أن منى فاروق كانت قد ابتعدت عن الأضواء لسنوات عقب قضائها عقوبة السجن على خلفية قضيتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف، قبل أن تعود تدريجيًا من خلال مشاركاتها في فيلم ومسلسل.