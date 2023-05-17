الأربعاء 17 مايو 2023
توقيت مصر 17:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"لم يعاشرها".. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجآت صادمة

رانيا يوسف: "بناتي متفتحين وبيحبوا اللبس القصير لي وليهم"

انخفاض حاد في سعر الدولار وهذا سعره الآن في السوق السوداء

خالد الجندي: الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ 500 سنة

بعد بيان المركزي المركزي.. تعرف على سعر الجنيه أمام الريال السعودي

هل اقترب موعد التنفيذ؟.. محامي نيرة أشرف يتقدم بطلب لحضور إعدام محمد عادل

سابقة من نوعها.. قرار رسمي بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق والمطاعم

"مروة" وقعت في غرام جارها ومارسا الرذيلة.. لكن النهاية صادمة

الحكم على المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق

بسمة وهبة تُبرئ زوجة حسن شاكوش وتكشف كواليس ما حدث

"مروة" وقعت في غرام جارها ومارسا الرذيلة.. لكن النهاية صادمة

2089914_0
ارشيفية
الأربعاء، 17-05-2023 09:34 ص


 

 

علاقة محرمة جمعت "مروة" بعشيقها الذي تعرفت عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 لم تحافظ السيدة الثلاثينية على عش الزوجية، ودفعتها رغبتها في إشباع شهواتها الجنسية للتفكير في النوم في أحضان جارها "عنتر"، في غياب أبوالعيال عن المنزل.

 

تعددت اللقاءات بين العشيقين، حتى قررت السيدة أن تنهي تلك العلاقة، فرفض الشاب العشريني طلبها، وهددها بفضحها أمام الجميع إن لم تتراجع عن طلبها، "لو مجتيش تاني مصورك وانتي في حضني وهفضحك".

 

استشاطت السيدة غضبا وظلت تفكر كيف تخلص من الشاب اللعوب الذي أوهمها بحبه لها، لكن حاول فضح علاقتهما، في المقابل "يا تدفعي فلوس يا نتقابل تاني"، هاتفت السيدة شقيقيها وأصدقائها، واتفقت معهم على خطف الشاب من مسكنه في إمبابة إلى شقة سكنية بعين شمس في القاهرة.

 

ما إن وصل العشيق إلى مكان الخطف جردوه الـ5 متهمين، من ملابسه وصوره عاريًا وأجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة كل واحد بمبلغ 5 آلاف جنيه.

 

بعد إطلاق سراحه، هرول الشاب مسرعا إلى قسم شرطة إمبابة، وحكى ما تعرض له قائلًا: "كنت على علاقة بالست واتخانقت معها هددتها إني هقول لجوزها عشان ترجع لىّ، وفوجئت بها جايبة إخواتها الاتنين وصديقيهما أمام منزلي وخطفوني بسيارة ملاكي لعين شمس وضربوني بالأسلحة البيضاء لإجباري على خلع هدومي".

 

وتابع: "صورني بقميص نوم، وخلوني أكتب على نفسي إيصالات أمانة كل واحد بـ5 آلاف جنيه، وبعدين قالوا لي خلاص روح على بيتكم".

 

على الفور، توجهت مأمورية أمنية لمكان تواجد المتهمين وألقي القبض عليهم وتبين أن أحدهم سابق اتهامه في عدة قضايا، وكان بحوزتهم السيارة المستخدمة بالواقعة.

 

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بحبس المتهمين الـ5 احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

إقرأ ايضا

32410-423

"لم يعاشرها".. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجآت صادمة

2946051-1058315276

رانيا يوسف: "بناتي متفتحين وبيحبوا اللبس القصير لي وليهم"

image

خالد الجندي: الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ 500 سنة

أخبار متعلقة

images

مارست الرذيلة مع صديق زوجها.. ثم كانت الصدمة!

Capture

مراتي بتخوني مع ابن خالي.. وعندما عاتبته قالي: "اللي عنده معزة يلمها"

7201913134310440055803

بعد 5 شهور زواج.. سمير يكشف تفاصيل ضبط زوجته مع زوج شقيقتها

2018_4_4_15_35_9_466

نهاية مروعة.. استغلت سجن زوجها وخانته وأنجبت سفاحًا وابنتها تفضحها

108

سماح تطلب الخلع: ضبطته مع خطيبته السابقة على سريري

download

" أقسم بالله ما بخلف".. يعمل في وظيفة مرموقة وينكر نسب طفلته