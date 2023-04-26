سماح تطلب الخلع: ضبطته مع خطيبته السابقة على سريري





أقامت "سماح م."، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "ضربني بـ "المطواة"، وشوفته بيخوني مع خطيبته السابقة في بيتي".

تروي "سماح"، التي تبلغ من العمر (29 سنة)، أنها تزوجت من "سامي س."، (33 سنة)، صاحب مغسلة سيارات، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم باستمرار حب زوجها لخطيبته القديمة"، وشخصيته غير اللائقة، خلال فترة التعارف عليه وجدته بشوش ومحترم وملتزم.

وقالت الزوجة في دعواها، التي حملت رقم 2350 لسنة 2021، إن الزوج تظاهر أمامها بالحب حتى وافقت على الزواج منه، مشيرة إلى أنه طالب من أسرتها باتمام حفل الزفاف خلال شهر.

استكملت "سماح": "زوجي طالبني بالذهاب إلى أسرتي لتعرض شقيقتي لحادث تصادم وبالفعل بعد زيارتي لها فوجئت باتصاله يطلب مني التأخير" خليكي أنا هاجي اخدك"، وهنا دخل الشك قلبي بعد زيارتي لمحل عمله دون أن أقابله، لعدم وجوده، وهنا لم أجد أمامي سوى العودة للمنزل للاطمئنان عليه بعد عدم استجابته لاتصالتي على هاتفه.

تابعت معاناتها: أنها بمجرد فتح باب شقتها شعرت بوجود أشخاص بغرفة نومها، وهنا كانت الصاعقة عندما ضبطت زوجها في أحضان خطيبته القديمة التي فرت بمساعدته من الشقة ليفاجئني بعدها بالتعدي عليا بـ "مطواة" حتى لا أخبر أحدا بما حدث لينقلني على إثرها للمستشفى، وطالبته بعدها بالطلاق لكنه رفض، وقام بتهديدي.

اختتمت الزوجة، أنها أدركت استحالة المعيشة معه، وقررت الانفصال عنه، وأقامت دعوى خلع، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.