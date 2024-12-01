مركز في الرقص.. ماذا قال تامر أمين عن عقوبة إمام عاشور؟

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قائلا: "غرامة المليون جنيه في مش كتير على إمام عاشور".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"،: "الكابتن محمد رمضان لقى إن اللاعب محتاج يفهم أكتر المنظومة إللي هو فيه، وصحيح إن إمام انضبط كتير عما قبله ولكنه ليس الانضباط الذي يوافق ويتناسب مع أخلاق وسلوكيات الأهلي ولاعبيه".

وتابع: " محمد رمضان لاحظ إن إمام عاشور جزء كبير من تركيزه في السوشيال ميديا والتيرندات والرقص والاحتفالات والرد على الناس، ودي حاجة مش كويسة لأنها تؤثر على أدائه وتركيزه في الملعب".

وتابع: "فيه ناس كتير سنت سنانها وطبعا المتصيدين وإللي متضايقين بوجود إمام عاشور في الأهلي، حبوا يولعوا في الحريقة زيادة ويعلموا فورتينة ما بين الأهلي وإمام".

وأضاف الإعلامي تامر أمين،: "عجبني رد فعل إمام أنه عمل تغريدة اعتذار واضحة لإنه سكت كل المتخرسين وإللي عايزين يصطادوا في الماء العكر".