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«بيستنى إمام عاشور يباصي كورة صح».. وائل القباني ينتقد معلق مباراة الأهلي والاتحاد

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إمام عاشور
السبت، 23-11-2024 10:33 ص
انتقد «بيستنى إمام عاشور يباصي كورة صح».. وائل القباني ينتقد معلق مباراة الأهلي والاتحادالسكندري أيمن الكاشف، بسبب إشادته المبالغ بها بـ إمام عاشور لاعب وسط المارد الأحمر.

وانتهت مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال القباني في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «النهار»: «المعلق كان بيستنى إمام عاشور يطلع باص ولا كورة حلوة عشان يقول يا سلام على إمام عاشور».

وأضاف: «إمام عاشور معملش أي حاجة غير الشوطة اللي تصدى لها المهدي سليمان، والجمهور بيعول عليه الكثير».

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