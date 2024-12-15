وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني، حيث بادر عدد كبير من الفنانين والمخرجين إلى نعيه.

وفي وقت سابق، وصلت حالة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي إلى تطور مثير ومقلق على صحة الفنان بعد دخوله المستشفى وغرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب للفنان نبيل الحلفاوي أنه فقد الوعي بكل من حوله ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، وطالب جمهوره بالدعاء له.

دعت شقيقة زوجة الفنان نبيل الحلفاوي خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، المتابعين بالدعاء له.

وقالت شقيقة زوجة الفنان نبيل الحلفاوي : قلبي معاكي يا نادية الف سلامة علي الغالي ادعو للأستاذ نبيل الحلفاوي هو يحتاج إلى دعائكم.

وتابعت : اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي المعافي اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي إذا دعيت به اجبت و إذا سئلت به أعطيت و إذا استرحمت به رحمت ان تشفي عبدك نبيل و تزل عنه ما الم به و تطهره مما علق به و تبرئه من دائه كما ابرأت أيوب من دائه شفاءا طهورا لا يغادر سقمو تشفي مرضانا أجمعين يا أرحم الراحمين امين امين امين يارب العالمين.

طلب الإعلامي شريف عامر الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، الذي تعرض مؤخرًا لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وتعرض الحلفاوي، 77 عامًا، إلى أزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان تحدث الفنان خالد الصاوي، عن الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي يمر حاليا بأزمة صحية.

وكتب الصاوي، عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الدعوات من القلب للفنان القدير والمتميز وصاحب الرأي الحر الأستاذ الكبير نبيل الحلفاوي، نسألكم الدعاء لله بالشفاء العاجل شفاءا لا يغادر سقما اللهم امين.