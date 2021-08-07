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صدمت الجميع.. شريف منير يثير ضجة بصورة مع ابنه الوحيد

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Native
السبت، 07-08-2021 10:51 ص

أحدث الفنان شريف منير، صدمة لدى العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له في ظهور نادر مع ابنه "فؤاد"،  عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، خلال إجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي.
وعلق شريف منير على صورةه مع ابنه عبر انستجرام، قائلًا: « شريف منير و فؤاد شريف منير .. آخر شهر يوليو .. الساحل الشمالي .. مراسي صيف ٢٠٢١».
وعبّر العديد من متابعيه عن صدمتهم من نجله، مشيرين إلى أنهم لم يكن يتخيلوا أن يكون لديه ابن في هذا العمر ويبدو أنهم إخوة وليس أب مع ابنه.
يذكر أن شريف منير له 4 أبناء، 3 أناث وهن: «أسما، وفريدة، وكاميليا»، وله ابن وحيد وهو «فؤاد»، والأخير غير معتاد الظهور في الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، شارك الفنان شريف منير، جمهوره بأحدث ظهور له من عطلته الصيفية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشر صورةين، جمعته بالشيف علاء الشربيني، وظهرا وهم يستمتعان بركوب الدراجات في أحد شوارع مراسي.
وكتب شريف منير معلقا من خلال الصور: "أحلى صحبه .. مع صاحب أحلى أكله .. أحلى علاء الشربيني .شاطئ صافي .. مراسي .. يوليو ٢٠٢١ ".


 

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