محمد رمضان يفجر مفاجأة عن الفيديو الذي أثار الغضب

الإثنين، 12-04-2021
11:40 ص
المصريون
فجر الفنان محمد رمضان
، مفاجأة
مدوية عن تفاصيل الفيديو
الذي اثار غضب
البعض بظهوره يلقي الدولارات في حمام السباحة.
و أوضح رمضان،خلال استضافته ببرنامج “مساء DMC”، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية “DMC”،أن فيديو
إلقائه أموالًا في حمام سباحة، إعلان ترويجي اشترط نشره
على صفحته أحد المخرجين الهنود، ترويجًا لفيديو
كليب جديد سيشاركه فيه مع نجمة هندية.
وقال الفنان محمد رمضان
: “دي مش فلوس حقيقية، وصورتي بالدولارات
إعلانية، وفكرة لمخرج هندي، نافيًا وجود أي علاقة لمقطع إلقاء الأموال بصدور حكم قضائي
ضده بتغريمه 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.
وأضاف: “كل الحاجات دي الناس هتشوفها، وبعد أقل من شهر الكليب
نازل، وده مش بيتي، ده بيت في دبي ،وفيه عقد بيننا أني كل أسبوع أو أثنين أنزل دعاية
للإعلان”.