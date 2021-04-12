الإثنين 12 أبريل 2021
توقيت مصر 13:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة في صورة صادمة مع ابنتها الكبرى

فيديو مُسيء للأهلي.. اتحاد الكرة يتخذ قرارًا رادعًا ضد لاعبي الزمالك

محمد رمضان يفجر مفاجأة عن الفيديو الذي أثار الغضب

منظمات مدنية من 9 دول إفريقية توصي بتأجيل ملء سد النهضة

عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحان النار على محمد رمضان: «هربيك»

ابنة أصالة تثير الجدل بـ«قُبلة غريبة» لعريسها في حفل خطوبتها

حكم قضائي ضد فجر السعيد بعد تهكمها على شيخ كويتي

فيفي عبده في المستشفى لإجراء عملية جراحية: حسبي الله في هذا الشخص

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سحب رعدية ممطرة تشهدها السعودية في هذه المناطق

ADS
 

محمد رمضان يفجر مفاجأة عن الفيديو الذي أثار الغضب

_117884801___-1
رمضان
 
الإثنين، 12-04-2021 11:40 ص المصريون

فجر الفنان محمد رمضان، مفاجأة مدوية عن تفاصيل الفيديو الذي اثار غضب البعض بظهوره يلقي الدولارات في حمام السباحة.
و أوضح رمضان،خلال استضافته ببرنامج “مساء DMC”، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية “DMC”،أن فيديو إلقائه أموالًا في حمام سباحة، إعلان ترويجي اشترط نشره على صفحته أحد المخرجين الهنود، ترويجًا لفيديو كليب جديد سيشاركه فيه مع نجمة هندية.
وقال الفنان محمد رمضان : “دي مش فلوس حقيقية، وصورتي بالدولارات إعلانية، وفكرة لمخرج هندي، نافيًا وجود أي علاقة لمقطع إلقاء الأموال بصدور حكم قضائي ضده بتغريمه 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.
وأضاف: “كل الحاجات دي الناس هتشوفها، وبعد أقل من شهر الكليب نازل، وده مش بيتي، ده بيت في دبي ،وفيه عقد بيننا أني كل أسبوع أو أثنين أنزل دعاية للإعلان”.
 

إقرأ ايضا

thumb

عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحان النار على محمد رمضان: «هربيك»

2

ابنة أصالة تثير الجدل بـ«قُبلة غريبة» لعريسها في حفل خطوبتها

2-76-330x186

حكم قضائي ضد فجر السعيد بعد تهكمها على شيخ كويتي

أخبار متعلقة

thumb

عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحان النار على محمد رمضان: «هربيك»

329307_0

«صفعة على الوجه وإهانة».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو صادم

e812dbf6-54a2-43c8-9e37-974b12de6d03

بلاغ إلى النائب العام.. أول تحرك ضد تصرف "محمد رمضان" الصادم

فاروق جعفر وميدو

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

محمد رمضان والطيار

حكم قضائي ضد محمد رمضان لصالح الطيار المفصول

1047029056_0_4_3077_1669_1000x541_80_0_0_410c46ea2ce9687602a2e3b638dcc891

شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع برسالة إلى كل من يكرهه