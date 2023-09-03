محمد أنور يكشف أغرب وظيفة عمل بها: احتضان رجل طوال اليوم





كشف الفنان محمد أنور عن الوظيفة التي عمل بها قبل أن يبدأ مسيرته في التمثيل.

وقال محمد أنور في تصريحات تلفزيونية إنه عمل في أكثر من وظيفة قبل التحاقه للعمل بالفن، وكانت أغرب وظيفة عمل بها قبل أن يصبح ممثلاً، في مجال تركيب "الجيبسوم بورد".

ووصف هذه المهنة بأنها غير تقليدية، حيث كان يحتضن شخصاً لساعات طويلة من الصباح حتى المساء لضمان سلامته وعدم سقوطه في أثناء العمل.

وحول أمنياته المقبلة، قال أنور إنه يتمنى العمل مع الفنانة عبلة كامل، قائلاً: "أهم الكوميديانات بالنسبة لي هي عبلة كامل، وأتمنى أن أعمل معها أو حتى أن ألتقي بها في الحقيقة".

وفيما يتعلق بانتقادات فيلم "مستر إكس"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والذي تم عرضه في السينمات، رد محمد أنور قائلاً: "الموضوع بسيط وتم تضخيمه أكثر مما ينبغي، الفيلم عادي جدًا ولا يحتوي على إيحاءات جنسية، وإن كان هناك كلمتين أو ثلاثة في الفيلم، إلا أنها لا تشكل إيحاءً حقيقيًا".

وتابع: "أي عائلة عادية تستطيع مشاهدة الفيلم دون أي مشاكل، ولا يحتوي على مشاهد تخدش الحياء".