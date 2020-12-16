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عرض سخي من تركيا لدولة عربية من أجل تحقيق هذا الأمر فقط

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الرئيس التركي
 
الأربعاء، 16-12-2020 06:09 م الطيب حسين
قدمت تركيا اليوم الأربعاء عرضًا سخيًا للعراق في مواجهته لحزب العمال الكردستاني.

وأعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد أنقرة التام لمساعدة العراق في مكافحة مسلحي "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في الأراضي العراقية.

وقال تشاووش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء في أنقرة مع نظيره العراقي، فؤاد حسين: "ندافع دوما عن وحدة الأراضي العراقية، كما ننتظر تطهير كافة الأراضي العراقية من المجموعات الإرهابية".

وأشار الوزير إلى أن تركيا من خلال عملياتها في العراق تمكنت من تحييد 800 مسلح لتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، مشددا على ضرورة تطهير قضاء سنجار العراقي من عناصر التنظيم.

ونفى تشاووش أوغلو الاتهامات الموجهة إلى تركيا بمهاجمة الأكراد في العراق، قائلا إن "حزب العمال" لا يمثل الأكراد، بل هو عدو لهم، وأعرب عن استعداد أنقرة لتقديم شتى أنواع الدعم إلى العراق لاجتثاث "هذا الحزب" من أراضيه.
وأعلن الوزير التركي عن عزمه زيارة العراق لـ"تعميق روابط التعاون" بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أنه ناقش مع نظيره التركي تطبيق الاتفاقية المبرمة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لتطبيع الوضع في سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة العودة لاتفاق عام 2009 لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة.
ووصل حسين أنقرة تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى تركيا يوم غد الخميس.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن اندلاع اشتباكات بين قوات "البيشمركة" الكردية في إقليم كردستان العراق و"وحدات حماية الشعب" الكردية (السورية) عند الحدود بين الإقليم وسوريا.

 

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