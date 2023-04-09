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"محدش راح دفنها أو حضر العزاء".. فنان شهير يلوم زملاء شيرين الطحان

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شيرين الطحان
Native
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الأحد، 09-04-2023 12:49 م


وجه الفنان محمد محمود اللوم على العديد من محبي الفنانة والإعلامية شيرين الطحان والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الجمعة بعد قلة الحضور سواء في الجنازة أو العزاء

ونشر محمد محمود بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" من سرادق العزاء والتي كاد أن يكون فارغا وألقى عليهم اللوم قائلاً: "اللي يشوف كم برقيات العزاء على وسائل التواصل مايشوفوش عدد الحضور سواء في تشييع الجنازة أو الدفنة أو العزاء، لك الله يا شيرين، ربنا يثبتك عند السؤال ويجعل كل لحظة الم في ميزان حسناتك"

وكان قد شاركها الفنان محمد محمود بطولة الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" والذي اشتهر بمشهده معها عندما طلبت منه ببل البلح، ليرد عليها قائلاً "بلح ايه اللي ابه" ليصبح المشهد أحد أشهر مشاهد المسلسل وأكثرهم مشاهدة على "يوتيوب" متخطياً المليون مشاهدة.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان خلال الأسابيع القليلة الماضية حتى أن البعض طالب الجهات المعنية بالتكفل بعلاجها بالخارج إلا أن تدخلت شركة "المتحدة" قبل ساعات من وفاتها وأعلنت عن تكفلها بعلاج شيرين بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ليكون أمر الله نافذاً.



 

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