مجلة لبنانية: حمل دينا الشربيني سبب انفصالها عن عمرو دياب

الأحد، 06-12-2020
03:06 م
المصريون
كشفت مجلة لبنانية، عن سبب الخلاف الذي أدى إلى انفصال
الفنان عمرو دياب
عن
الفنانة دينا الشربيني، والذي وقع بسبب حمل
الأخيرة ورغبتها في الإنجاب.
ونشرت المجلة خبر الحمل
، لكنها لم تكتف بنشر خبر الحمل
فقط، وإنما أرفقتها
بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما،
تأكيدا لخبر حمل
ها حسب المجلة.
فيما نقل – صدى البلد عن مصادر مقربة من "الهضبة"، إن سر سعادة
عمرو دياب
مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده،
وإسعاده فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والمؤكد أن الأمر
لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس
الوتيرة.
السبب الثاني، حسب المصدر المقرب من عمرو دياب
، أن عمرو دياب
سبق له
الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن
تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لـ دينا
الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء
فستان زفاف في العلن.
السبب الثالث، حسبما يقول المصدر، أن الإنجاب سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب
ودينا الشربيني رسميا، وهو أمر لم يفعله عمرو دياب
ولا دينا الشربيني، إلا
للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا
تنشر اسم دينا الشربيني بوصف زوجة عمرو دياب
بسبب عدم إعلانه رسميا.
ونفى المصدر أيضا معرفته بسبب إخفاء أمر زواج عمرو دياب
ودينا الشربيني،
رغم ظهورهما الدائم معا في العديد من المناسبات، العامة والخاصة.