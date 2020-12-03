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ريهام سعيد تثير الغضب من جديد.. و"النهار" تعتذر وتحذف الحلقة

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ريهام سعيد
 
الخميس، 03-12-2020 01:17 م المصريون

تسببت الإعلامية ريهام سعيد، في حالة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات الرفق بالحيوان، بسبب حلقتها أمس عن صيد الحيوانات وتصديرها للخارج.
وأعلنت  شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر،وتصديرها للخارج وكذلك لكليات الطب في الجامعات .
وأكدت شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.
وتشير الشبكة الى انها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة ،أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة ،وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ  اي  تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها .
وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية،وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.
 

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