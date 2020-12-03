الخميس، 03-12-2020
01:17 م
المصريون
تسببت الإعلامية ريهام سعيد
، في حالة غضب
كبيرة بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات الرفق بالحيوان، بسبب حلقتها أمس عن صيد
الحيوانات
وتصديرها للخارج.
وأعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها
للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير، والتي كان هدفها فقط هو تسليط
الضوء على نشاط صيد الحيوانات
في مصر،وتصديرها للخارج وكذلك لكليات الطب في
الجامعات .
وأكدت شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة
للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.
وتشير الشبكة الى انها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات
لما لها
من قيمة متأصلة في الحياة ،أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة ،وحرصها كذلك على
الدعوة لاتخاذ اي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات
، بهدف
حمايتها وعدم ترويعها .
وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي
، خلال الساعات الماضية،وتقدر غضب
هم على عرض مشهد الصيد.