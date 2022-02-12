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مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي: عيب

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ا
Native
Teads
السبت، 12-02-2022 09:52 ص

هاجم الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، الإعلامية منى الشاذلي، بسبب السؤال التي وجهته لمحمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك حول حالته الاجتماعية وقولها إن كل البنات تسأل عن حالتك الاجتماعية.
وقال مبروك عطية، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا الأسلوب لا يصح؛ لأنه تعميم، مضيفًا: دا معناه إنه في 60 مليون بنت في مصر مهافيف وبيسألوا عن الحالة الاجتماعية لأبو جبل وهذا غير صحيح.
وتابع مبروك عطية: لو كان السؤال مهم أوي يا ست منى وأنت خريجة جامعة أمريكية، كنت قولي بعض البنات تسأل على حالتك الاجتماعية، مضيفًا: في بنات كتير لا تعرف الحارس محمد الشناوي ولا يعرفوا حتى مو صلاح وهذا ليس عيباً فيهم..عادي.
وأضاف مبروك عطية، قائلًا: يا منى ربنا قال مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ربنا هيسألك عنها، وهل عملتي سيرش إن كل البنت بتسأل هذا السؤال؟، مؤكدًا: هذه مؤاخذة محترمة لمذيعة محترمة حتى لا تكرر هذا السؤال.
وأضاف مبروك عطية: كل البنات يا منى عايزة تتزوج أبو جبل، هل كل البنات نفسها في أبو جبل؟، في طرق كتير لمعرفة الحالة الاجتماعية لأبو جبل، وأقول الله يسامحك عليها ويغفر لك.
وخلال ظهوره في حوار تليفزيوني، تلقى أبو جبل سؤالًا من الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلق، ليرد حارس الزمالك على السؤال قائلًا: يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا.
 

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