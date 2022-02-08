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انفصال محمد أبوجبل عن زوجته ملكة جمال الجزائر

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أبوجبل
Native
Teads
الثلاثاء، 08-02-2022 12:41 م

لفت حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل، الأنظار إليه بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فتغزلت فيه الفتيات وأصبح محور حديثهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم زواجه من ملكة جمال الجزائر، سمارة يحيى، وقد شاركت في بداية البطولة بتشجيع زوجها ومؤازرته، خاصة بعد مباراة المغرب، لكن بعد تألقه اللافت وخسارة المنتخب أمس لم تدعمه.
وبعد بحث المتابعين، تبين إلغاء أبوجبل وزوجته متابعتهم على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وحذف الصور والفيديوهات التي تجمعهما ببعض.
وكانت سمارة يحيى زوجة اللاعب شاركت المتابعين بآخر صورة لها وعلقت عليها قائلة: «كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل».
ثم بعد كثرة الأقاويل قررت أن يقتصر حسابها على «إنستجرام» لمتابعة الأصدقاء فقط، بعد أن انهال عليها المتابعين للتحدث عن انفصالهما.
ولم يخرج أيًا منهما للرد على حقيقة الانفصال، لكن ما يظهر للجميع أنهما قد انفصلا دون وقوع الطلاق، خاصة بعد حذف بعضهما للآخر من على حسابه وحذف صورهما التي كانت تجمعهما.


 

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