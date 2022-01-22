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ممرضة تجمع بين زوجين.. وأحد أزواجها يفجر مفاجأة صادمة لـ مبروك عطية

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مبروك عطية
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السبت، 22-01-2022 02:11 م
ورد إلى الداعية الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية لجامعة الأزهر فرع سوهاج، سؤالا من أحد المتابعين نصه: "مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بيننا إحنا الاتنين وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟".
وقال عطية، خلال مقطع فيديو بثه على قناته عبر "يوتيوب": "استغفر الله العظيم، أستغفر الله، إزاي يعني تجمع بينكم انتوا الاثنين، وإزاي تقول هذا الكلام".
وتساءل: "هل هذا يجوز؟، وهل كونك عارف إن مراتك تجمع بينك وبين آخر وأنت تعلم ذلك يبقى كدا أنت راجل ومطمئن؟".
وتابع عطية: "الحمد لله إنك لم يحدث لك شيء"، مضيفًا: "الزواج الثاني باطل وليس زواجك أنت، زواجك أنت صحيح، إن كنت تريد البقاء عليها، إذا كنت تريد أن تسرحها سراحا جميلا فهذا من باب أولى وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر".
 

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