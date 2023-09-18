ما حدث صادم.. الكويتي المعتدى عليه في تركيا يكشف التفاصيل وسبب ضربه

الإثنين، 18-09-2023
10:37 ص
كشف " محمد الرزيق " الكويتي المعتدى عليه في تركيا
، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " ع السيف" تفاصيل الاعتداء عليه أمام أسرته في مدينة طرابزون التركية ، أثناء قضائهم جولة سياحية .
جولة سياحية
وقال محمد الرزيق : كنت برفقة أسرتي المكونة من 8 أشخاص بجولة سياحية وذهبنا إلى شمال تركيا
مدينة طرابزون ، وفي مرة جلسنا بأحد المحلات وطلبنا شاي وحلوى تركية ، وطلب ابني شراء شاورما أعطيته الفلوس وذهب لشرائها وجلسوا معنا على الطاولة خارج المحل يأكلونها ، فأتى أحد العاملين " سوري " وأخبرنا أنه ممنوع الأكل هنا وطلب منا إخلاء الطاولة .
إبلاغ الشرطة
وتابع: فأجبته بنروح ووقفت أنا وأسرتي للذهاب ، فقال لي " أدفع الحساب بالأول " ، وعندما أخبرته أننا لم نتناول أي شيء لا شربنا شاي أو أكلنا حلوى ليش أدفع وما تفرق عندي أصلا لكن أسلوبك مو حلو أنت سوري يعني عربي ومسلم مثلنا ليش تعمل معنا كذا ، فرد على شاب آخر سوري " أنتم دائما فيكم عنجهية .. وبدك تدفع الحساب " .
وأضاف: فذهبت إلى دورية شرطة موجودة بالخارج مقابل المحل ، وعندما سلمت على الشرطي لم يرد عليٍ السلام ورد إيدي بطريقة مو حلوة ، فأخبرته ليش تعمل كذا أنا اسلم عليك وعندي مشكلة ، وتحدثنا معا ولم نفهم بعضنا فقال لي " روح روح " .
اعتداء شاب تركي على الكويتي
واستكمل : فجأة جاء شاب تركي مدني ويصرخ في قائلا " لا ترفع صوتك " وضربني على وجهي بالقلم أمام أبنائي ، في وجود الشرطة " أمن البلد " ولم يتحركوا أو يفعلوا شيء رغم أنه سكران وضربني بدون أي سبب .
أشخاص بحالات غير طبيعية
وأردف: هذاك قهرني قدام أولادي ، وظللت أصرخ " أنتم لا تحترمونا وهذا الكلام " فجاء لي 4 أشخاص حالاتهم غير طبيعية ومالهم شغل بالموضوع واعتدوا علي ، أحدهم كسر أسناني الأمامية ، وآخر ضربني بآلة حادة من الخلف وبعدها تعرضت للإغماء ونقلوني للمستشفى وبرفقتي زوجتي والأولاد وشرطي واحد .
السفارة الكويتية بتركيا
وأوضح الرزيق : بعدها اتصلت بأحد أعضاء مجلس الأمة الكويتية وأخبرته بما حدث فقام بالاتصال بالسفارة الكويتية بتركيا
الذين اهتموا بي وكانوا معي خطوة بخطوة وينصحوني شو أعمل .