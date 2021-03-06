تسريب لـ حياة الفهد يثير الغضب.. وفجر السعيد تفجر مفاجأة

السبت، 06-03-2021
10:44 ص
محمد فضل
انتشرت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في الكويت
، بعد تداول تسريب
صوتي للفنانة الكبيرة حياة الفهد
، تهاجم فيه قرارات
الحكومة بشأن فرض حظر التجوال.
وقالت "الفهد" في التسجيل الصوتي المنسوب لها ومدته لا تتخطى دقائق،
": ليش الحظر من الخمس للخمس عديتوا الساعات ليش مدة شهر ليش ما اسبوع اش تفرق
يعني".
من جانبها كشفت الإعلامية الكويت
ية فجر السعيد
حقيقة التسجيل
الصوتي المنتشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي المنسوب للفنانة حياة الفهد
والذي يطالب
بفكّ الحظر في الكويت
.
وكتبت فجر في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الصوت المنتشر
في الواتس اب لوحده تتحلطم على وضع ورافضه الحظر . مو صوت الفنانه الكبيره حياة الفهد
صحيح فيه تشابه بالصوت ولكن ليست ام سوزان”.
وتابعت فجر السعيد
: “و بس من بديتوا حظر رجعتوا للجذب وتأليف
السوالف وتوزيع الإشاعات”.
ورغم نفي فجر السعيد
غير ان عدد من المغردين طالبوا حياة
الفهد بالخروج ونفي صحة التسجيل بنفسها.
ويأتي ذلك بعد اعلان مجلس الوزراء الكويت
ي، فرض حظر التجول
الجزئي من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى
الـ 8 من ابريل المقبل وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).