ماذا قال شادي خلف عن هتك عرض 7 فتيات أثناء تعليمهن التمثيل؟

الإثنين، 15-11-2021
10:23 ص
قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل جلسة محاكمة الممثل
شادي نبيل خلف، ليوم
19 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش
وهتك عرض 7
فتيات
بالقوة، أثناء تواجدهن في ورشة تدريب على التمثيل داخل الاستديو المملوك
للمتهم ، وهو ما نفاه الفنان ، مؤكدًا أنه لم يلمس عورة أي واحدة منهن.
وقال “شادي” في أقواله أنه يمتلك استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه
“استوديو ذات”، لافتا إلى أن الاستديو مملوك له ووالدته “أميرة حسن”.
وأضاف أن الأستديو به أقسام متعددة، منها قسم التمثيل، وقسم الإخراج، قسم
المونتاج وقسم الكتابة وقسم التصوير السينمائي وقسم الأداء الحركي الرقص، وقسم فن
الحكي، لافتا إلى أنه يشرف بنفسه على قسم التمثيل، بينما يتولى آخرون الإشراف على
باقي الأقسام وفقا لاتفاق مسبق بعضه يتم بالتعاقد، وآخر بدون.
وأشار شادي ، إلى أن الورش التي يتم تقديمها داخل الاستديو لا تقام وفقا
لعدد معين من المتدربين، ما عدا ورشة التمثيل التي لا يزيد فيها عدد المشاركين عن
20 ولا يقل عن 16، وأن ورش التمثيل لا تتم بشكل جماعي ولا يتم تدريب المتدربين
بشكل فردي، مؤكداً أنه لم يهتك عرض الفتيات
أو يتحرش
بهن.