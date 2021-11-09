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عاملة منزلية توثق لحظة اغتصاب كفيلها السعودي لها والشرطة تكشف مفاجأة

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Native
الثلاثاء، 09-11-2021 09:07 ص


أحدث مقطع فيديو متداول موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والذي يوثق لحظات صادمة لمحاولة كفيل سعودي اغتصاب عاملته المنزلية.
وتصدر هاشتاج #حق_العاملة_الكينية الترند في المملكة، كما أحدث الفيديو موجة غضب في كينيا على مستوى الرأي العام والسياسيين الذين غردوا عن الواقعة بغضب.
ويبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها العاملة لمثل هذا الاعتداء، إذ قامت بوضع هاتفها في وضعية التصوير وتركته ليوثق ما يحدث لها أثناء عملها.
ويظهر الفيديو لحظة تعدي المواطن السعودي عليها ومحاولة خلع ملابسها وتحسس جسدها بشكل صادم، فيما تبدو وهي تقوم محاولاته لاغتصابها والتي انتهت بدفعه عنها بالقوة بعد دقائق من التحرش الجسدي بكل جسدها.
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ والقبض على المتحرش في حينه، وذلك بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني على شكوى تقدمت بها المقيمة، وهو مواطن، اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.
ونعتذر عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد غير اخلاقية.
 

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