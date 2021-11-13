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طبيب يتحرش بامرأة داخل مستشفى بالسعودية: تحسس ساقها

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تحرش
Native
السبت، 13-11-2021 10:54 ص

تقدمت زوجة مواطن بشكوى لأحد المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية ، تتهم فيها طبيب نفسي يعمل بها ، بمحاولة التحرش بها أثناء مراجعتها معه بغرض الاستشارة لقريبها .
وقالت صاحبة الشكوى ” شذا الصالح ” في تصريحات لموقع ” أخبار 24 ” السعودي ، أن المستشفى استجابت لشكواها ، وقامت بفصل وترحيل الطبيب النفسي ، بعد مرور شهر ونصف على تقديم الشكوى .
وأوضحت شذا ، أن بداية الواقعة تعود عندما ذهبت للمستشفى ومقابلة الطبيب النفسي بغرض استشارة لقريبها ، فقام الطبيب بتصرفات غير لائقة معها مع لمس لأطراف قدمها والصعود للساق ، وعندما انفعلت من تصرفاته الشاذة ، طلب منها الاعتراف بمعاناتها من القلق والاكتئاب .
وأضافت بأنها مع الشكوى طلبت منهم إحضار طبيب نفسي من اختيارهم لها لتقييم ودراسة حالتها، ومدى صحة قوله بأنها تعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية.
 

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