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الإفتاء: لبس المرأة لـ البنطال حرام إلا في حالة واحدة

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فتيات
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الأحد، 24-10-2021 09:14 ص

قال أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء الدكتور أحمد ممدوح، إن حكم ارتداء المرأة البنطال يختلف بين الحل والحرمة، ويتوقف على شكل البنطال.
وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، في صفحة دار الإفتاء الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال جوابه على سؤال لسيدة سألت عن لبس البنطال هل هو حرام أم حلال، أشار إلى أنه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات هي: إذا كان البنطلون ضيقا وإذا كان البنطلون كاشفا للعورة، وإذا كان البنطلون مفصلا للجسد، وأكدت دار الإفتاء أن مخالفة هذه الشروط يجعل من ارتداء الفتيات للبنطلون حرام شرعا.
وتابع أمين الفتوى قائلا إنه إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا يشف جسد المرأة، فإنه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك.
 

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