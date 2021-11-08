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يقطع رأسه أمه ويحرق جثتها والسبب صادم

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الإثنين، 08-11-2021 10:02 ص

أقدم شاب على قتل أمه بالتبني وقطع رأسها وإشعال النيران في جسدها والمنزل، حتى لا يُكشف أمره في حضور ابن اخيه البالغ من العمر 6 سنوات.
وبرر الشاب صاحب الـ34 عامًا ما فعله، باقول :" لأن الروح القدس هي الشيطان".
تم استدعاء رجال الشرطة للإبلاغ عن حريق في منزل ديان في نيو ماتاموراس بـ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قابلتهم شقيقتها ستيفاني.
وأخبرت الضباط أن جور ملطخ بالدماء كان يركض خارج المنزل وهو يصرخ: "ابتعد عن الطريق وإلا سأقتلك بعد ذلك"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
أخبر ابن أخ "جور"  البالغ من العمر ستة أعوام المحققين أنه رأى جريمة القتل، وقال أن عمه قطع رأس جدته بالسكين، وذكر الطفل المرعوب أن جور بدأ بسكين صغير قبل أن يستخدم سكين أكبر بكثير.
وفور اشتعال النيران هرع  الطفل إلى بر الأمان مع انتشار ألسنة اللهب، وقد عثرت الشرطة على ديان في غرفة نوم وتم القبض على جور بعد مطاردة قصيرة للشرطة.


 

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