ليلى عبداللطيف: المخابرات الأمريكية تواصلت معي بعد توقعي لأحداث 11 سبتمبر





كشفت خبيرة الفلك والأبراج، ليلى عبد اللطيف، تفاصيل تواصل المخابرات العامة المركزية "cia" معها، بسبب أحداث 11 سبتمبر.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" إنها عندما تنبأت بأحداث 11 سبتمبر في أمريكا، تواصلت معها المخابرات العامة المركزية "cia"، بعد ذلك لمعرفة ما سيحدث.

وأضافت: "لا المخابرات ولا المخططات بيعلموا بالغيب، ما بيعلم بالغيب إلا ربنا، وأنا لما قلت على فرح العراق بيتحول لعزاء مين اللي قالي؟ المخابرات ما كانوا عارفين اللي فيها".

وتابعت: "ولما قلت ناس لابسه أسود قبلها بـ 9 أشهر على قصر الحريري، وجبران التويني الله يرحمه".

وأكملت: "أنا عندي ثقة بنفسي وبربنا، واللي عند ليلى عبد اللطيف ما حدا بيعرفه، لو جبتلي أكبر شيخ في الدنيا، السر بيني وبين رب العالمين".