جنازة رئيس تشهد جريمة كبيرة.. توقعات صادمة من ليلى عبداللطيف





أصبح اسم ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك، يتردد دوما على مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر محرك البحث جوجل، بسبب حلقة نارية قدمتها على قناة «الجديد» اللبنانية، قبل أيام من بدء عام 2024، فمعظم التوقعات التي قالتها «ليلى» خلال الـ5 أشهر الأولى من العام تحققت، ومع كل توقع جديد يتحقق تثار حالة من الجدل حولها، ولسان حال الجميع «كيف تصدق توقعاتها؟».

بخلاف ما تحقق من أمراض وكوارث وحروب ووفيات، هناك توقعات أخرى لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، يأمل الجميع ألا تتحقق، وهذه التوقعات هي:

حرب عالمية ثالثة خلال الفترة المقبلة أو بالعام 2025 لا مفر منها، وقالت: «يا رب تنجينا منها مش كل دول العالم، دول كبيرة».

انتشار أمراض فيروسية أو أوبئة في عدة دول أفريقية، قائلة: «أفريقيا في مهب أزمة كبيرة وقاسية، بسبب مواجهة أزمة غذائية غير مسبوقة وكارثة تهدد القارة السمراء».

الحرب تدق أبواب الإكوادور، مؤكدة: «ستكون أمام تطورات أمنية ومواجهة حالة عارمة من الفوضى تسيطر على الناس في الشارع».

تشييع جنازة أحد الرؤساء يتحول إلى مسرح لوقوع جريمة كبيرة موضحة: «جنازة رئيس تتحول لكارثة هنشوفها على التليفزيون».

موجة تسونامي عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية تؤدي إلى أضرار فادحة وخسائر، وعاصفة عنيفة في دول أوروبية موضحة: «في أحداث غير سارة كتير هتحدث قبل عيد الأضحى 2024، بعضها في الدول العربية، والعاصفة هتضرب أجواء أوروبا، ومأساة كبيرة بسبب الكوارث التي تلتهب داخل بعض الدول الأوروبية»، ساخرة: «أنا عارفة هيقولوا عني بومة».

