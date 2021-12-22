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لهذه الأسباب.. السعوديات يفضلن الزواج من رجل مُعدد وليس أعزبًا

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Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 01:35 م
يميل كثير من الفتيات السعوديات إلى الزواج من رجل معدد بدلا من الارتباط بأعزب.
وينطبق هذا الأمر على الفتيات الصغيرات في السن وليس فقط من تجاوزن الأربعين من العمر، وذلك لأسباب عدة مادية واجتماعية ونفسية، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وحسب تقرير الصحيفة، فإنه بسؤال عدد من الفتيات عن سبب ذلك قالت فتاة إنها تفضل الارتباط برجل ناضج، حيث إن صديقاتها واجهن سنوات متعبة مع أزواجهن الشباب لقلة الخبرة في التعامل وقيامهم بسلوكيات خاطئة اجتماعيا وأسريا بسبب قلة النضج أيضا، وعدم القدرة على حل المشكلات الأسرية بالشكل الصحيح.
كما أن الشاب لا يزال يبحث عن حياته والعيش بأسلوب العزوبية حيث الحرية وقلة المسؤولية والركض خلف الأصدقاء والسهر، ويتضايق من متطلبات الزوجة أو ينزعج من الأطفال.
بينما أوضحت أخرى أنها تفضل زوجا معددا ميسور الحال يلبي جميع احتياجاتها بدلا من المعاناة مع موظف يبدأ أولى خطواته في مشوار المهنة وغالبا يريد الادخار عن الإنفاق.
فيما قالت أخرى أن الحياة الزوجية مسؤولية كبرى من ناحية البيت والأطفال والزوج الشاب قد يحرمها من حريتها الشخصية، وهي تريد أن تعيش حياتها وتسافر وتقابل صديقاتها، وهذا كله لا يتحقق مع زوج شاب.
 

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