لم تكن في وعيها.. طالبة الهندسة حامل في الشهر السابع دون زواج (تفاصيل صادمة)

الأحد، 26-09-2021
01:44 م
كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة قيام شاب بـ اغتصاب خطيب
ته بعد
تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير وتقديمه لها خلال قيامها بزيارته في
المنزل، أن المتهم مسجل خطر في قضيتي مخدرات وسلاح.
وأضافت التحريات أن الفتاة طالبة
بكلية الهندسة
في إحدى الجامعات الحكومية،
حيث هتك المتهم عرض الفتاة في شهر فبراير الماضي داخل منزله في حضور والدته بعد
تخديرها، وذلك عندما تحدثت مع المتهم لكي يتزوجها لكنه رفض الزواج منها، وتم القبض
عليه بعد الواقعة بـ3 أيام في قضية مخدرات.
وأكدت التحريات أن الفتاة عندما أخبرت والدة المتهم، أكدت لها أنه بعد
خروجه من السجن ستجبر نجلها على الزواج منها وبالفعل بعد شهر خرج نجلها بكفالة
لكنه رفض أيضا وبعد خروجه بأسبوع سُجن مرة أخرى في قضية سلاح.
وأشارت التحريات إلى أن الفتاة علمت بحملها في الشهر الثالث وعندما تحدثت
مرة أخرى مع والدة المتهم هددتها بفضحها، بينما أخبرت الفتاة أسرتها بتفاصيل
الواقعة بعد خوفها من تهديد والدة المتهم.
البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من والد فتاة تدعى
"نوران"، 18 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، مفاده اكتشافه حمل ابنته في
الشهر السابع، وبسؤالها أخبرته أن خطيب
ها "عبد المنعم م"، 25 سنة اعتدي
عليها بعد تخديرها، حال قيامها بزيارته في وجود والدته.
وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات
وبإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك
المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.