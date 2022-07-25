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لمرضى السكر.. لا تستهينوا بما يمكن ان يفعله جرام من القرفة

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قرفة
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 10:03 ص

أثبتت الأبحاث أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الإنسولين.

ماذا يفعل جرام واحد من القرفة؟

واستشهد موقع Diabetes.co.uk بدراسة نُشرت في إصدار يوليو 2000، وجدت أن تناول "غرام واحد فقط من القرفة يوميا يمكن أن يزيد من حساسية الإنسولين ويساعد في إدارة أو عكس داء السكري من النوع الثاني".

ويستشهد الموقع الصحي أيضا بدراسة سريرية نُشرت في مجلة Diabetes Care Journal في عام 2003، والتي تشير إلى أن لحاء القرفة يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وقد تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتبين أن تناول جرعة يومية من غرام واحد أو 3 غرامات أو 6 غرامات، فقط يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم، أو الدهون الثلاثية، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يوما بين 60 مصابا بالسكري في منتصف العمر.

وأظهر تحليل حديث أن 6غ من القرفة تبطئ إفراغ المعدة وتقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات دون التأثير على الشبع.

ونتيجة للأدلة العلمية المتاحة، يؤكد العديد من خبراء الصحة أن القرفة تحتوي على خصائص مفيدة لتنظيم نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وفقاً لموقع "إكسبريس".

فوائد إضافية للقرفة

وإلى جانب تنظيم جلوكوز الدم وخفض الكوليسترول، فقد ثبت أن القرفة:

- لها تأثير مضاد للتخثر على الدم

- تسكين الآلام عند مرضى التهاب المفاصل

- تقوي جهاز المناعة في الجسم

- توقف عدوى الخميرة المقاومة للأدوية

- تساعد في التخلص من عسر الهضم

- تحد من تكاثر الخلايا السرطانية لسرطان الدم والأورام اللمفاوية

- تحافظ على الغذاء عن طريق تثبيط نمو البكتيريا وتلف الطعام

- مصدر رائع للعناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الكالسيوم والألياف والمنغنيز والحديد
 

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