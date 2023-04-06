لماذا سخر الجمهور من مشهد محمد رمضان وأحمد داش؟





سخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، من مشهد بمسلسل "جعفر العمدة" جمع بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد داش ضمن الأحداث الدرامية للعمل الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2023.

وظهر في المشهد محمد رمضان وأحمد داش وهما داخل السيارة أثناء ذهابهم الى المنزل الذي يختبئ فيه بلال شامة- مجدي بدر، هربا من جعفر العمدة.

وجاء تعليق أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد، كالتالي: "المعلم جعفر وابنه بيدوروا على ابنه".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض يوميا على شاشة (دي إم سي) في تمام العاشرة والربع مساء، كما يعرض على منصة (واتش إت).

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة: محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، منة فضالي، ومن إخراج محمد سامي.