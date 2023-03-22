محمد رمضان يكشف المنافس الوحيد له في رمضان





كشف الفنان محمد رمضان قبل عرض مسلسله الجديد جعفر العمدة أنه يسعى دائمًا أن يقدم لجمهوره أعمالًا مميزة وتحقق نجاحًا كبيرًا مثلما تحقق في أعماله السابقة.

وقال محمد رمضان MBC trending: إنه دائما لا يرى منافسًا له سوى شخص وحيد هو نفسه؛ حيث يضع فى حسبانه دائمًا أن يقدم كل جديد لجمهوره ويتطلع للأفضل وكلما تحقق النجاح أصبح الحفاظ عليه صعبا، وهو أمر يوترني كثيرا كلما أقدم على عمل جديد.

محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو من الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل “ جعفر العمدة ” ، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم علي مجموعة قنوات dmc الفضائية . وعلق محمد رمضان قائلاً : “ الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة ( ولسه يا دنيا ) غناء علي لوكا .. شكراً على هديتك العظيمة يا لوكا .. رمضان يجمعنا ثقة في الله نجاح ” .

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وكشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان. وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.