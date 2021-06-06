لحوم حمير.. تحذير من شراء اللحوم من الجزارين في هذه الأماكن

الأحد، 06-06-2021
06:15 م
بعد واقعة اكتشاف 100 حمار مذبوح في المنوفية، أطلقت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تحذير
اً عاجلاً من الشراء من الباعة الجائلين وجزاري الطرق السريعة والأسواق العشوائية المنتشرة في مناطق المرج وإمبابة وبشتيل والمنيب لبعدها عن الجهات الرقابية، حيث يوجد في هذه المناطق مصانع «بير سلم» لتصنيع اللحوم.
وبيَّن محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ساهمت في انتشار هذه الممارسات، مطالباً الطب البيطري بتشديد الرقابة على الأسواق وشطب أي جزار وسحب رخصة مزاولة المهنة و يثبت مخالفة ويبع لحوم حمير
، حسب الوطن.
ودعا محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بعدم شراء اللحوم المفرومة إلا من الجزار الموثوق فيه وشرائها قطع وفرمها بنفسه أمام عينه.